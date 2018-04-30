للهواتف الذكية… تصفح الإنترنت بـ"لمسة واحدة"

أصدرت شركة "أوبرا" (Opera) متصفحًا جديدًا على الويب، هذا الأسبوع لتسهيل تصفح الإنترنت باستخدام يد واحدة عبر الهاتف الذكي.

وبشكل عام، توجد أدوات التحكم في معظم متصفحات الويب المصممة للهاتف في الجزء العلوي من الشاشة، وهو شيء جيد، لكن ذلك يعني أنه إذا كان المستخدم تريد إجراء شيء ما مثل فتح علامات تبويب جديدة، فيتعين، على الأرجح، استخدام أكثر من يد للقيام بذلك، بحسب موقع lifehacker المختص في أخبار التقنية.

وتم تصميم متصفح One Touch خصيصًا للاستخدام بيد واحدة، ليوفر وصولا سريعا إلى مواقع الويب.

طريقة الاستخدام

عندما تكون في أحد مواقع الويب، يظهر زر يحتوي على ثلاثة أسطر في الجزء السفلي من الشاشة، عند الضغط عليه، يفتح لك المتصفح المواقع المفضلة لتسهيل التنقل في مكان بين المواقع، ويفور خيار إجراء بحث صوتي.

Browse the Web One-Handed With Opera’s New “One Touch” Android Browser https://t.co/WVg4swn6XX pic.twitter.com/E3Q8vKoGpS — Wired Focus (@Wiredfocus) April 29, 2018

ولا يمثل التصميم الجديد تغييرا جذريا في شكل المتصفح، لكن بعد استخدامه لبضعة أيام، يكتشف المستخدم أن تجربة تصفح الويب تكون أسهل وأسرع.

ميزات آخرى

يقدم التطبيق أيضًا ميزة جديدة تسمى Flow، حيث يمكن إرسال روابط موقع الويب من الجوّال إلى جهاز حاسوب. يتوفر الاصدار الجديد لنظامي أندرويد وiOS، ويمكن تحميله من هنا.