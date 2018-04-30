حياتنا مهددة…. مؤسس "غوغل" يحذر من "الجانب المظلم" للذكاء الاصطناعي

حذر سيرغي برين، أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا الأمريكية "غوغل" من خطر الذكاء الاصطناعي في "النهضة التكنولوجية".

وقال برين، إن الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي قد خلقت "نهضة تكنولوجية" تحتوي على العديد من التهديدات المحتملة، بحسب مجلة The Verge الأمريكية.

جاء تحذير برين في خطابه السنوي للمؤسسين، ونُشر يوم الجمعة.

. #SGAUS18 plenary includes info on AI in medical education, according to Sergey Brin https://t.co/7cXA5lTv5x we need to be careful, better register to find out why. @SimGHOSTS https://t.co/e5Xe8aBdw2 pic.twitter.com/9dqlohgB7N — ASSH (@ASSH_simaust) April 29, 2018

ويقول براين: "الربيع الجديد في الذكاء الاصطناعي هو التطور الأكثر أهمية في الحوسبة على مر حياتي"

ويضيف:

كل شهر، هناك تطبيقات جديدة مذهلة وتقنيات جديدة رائعة، وهذه الأدوات القوية تجلب معها أيضًا إشكاليات ومسؤوليات جديدة.

يذكر أن شركة غوغل تعتمد اعتمادا كبيرا على الذكاء الاصطناعي، حيث يدخل الأخير في أغلب منتجات الشركة بداية من عمليات تحليل الصور، والترجمة لأكثر من 100 لغة. كما يدعم أنظمة الملاحة في سيارات القيادة الذاتية Waymo.

وفي وقت سابق من هذا العام ، تم الكشف عن أن غوغل كانت تساعد البنتاغون في نشر أدوات "التعلم الآلي" لتحليل لقطات فيديو المراقبة من الطائرات بدون طيار. وقالت الشركة إن التكنولوجيا هي "للاستخدامات غير الهجومية فقط"، لكن الآلاف من موظفي غوغل طالبوا الشركة بالانسحاب من المشروع.

Google’s Sergey Brin warns of the threat from AI in today’s ‘technology renaissance’ https://t.co/U8p1PnRXWu pic.twitter.com/7HZCwa9vYj — Hedvig Snow (@HedvigSnow) April 29, 2018

تأتي رسالة برين أيضاً في وقت تواجه فيه شركات "وادي السيليكون" العديد من الأزمات المتعلقة بالخصوصية.

ومن المرجح أن يكون الخوف من تدمير الذكاء الاصطناعي للوظائف والتلاعب بالسياسة جزءًا من أي نقاش مستقبلي يهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة.