استخدام تطبيق "تليغرام" في هذه الدولة يعرضك للمحاكمة

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية، اليوم الاثنين قرار بمنع استخدام تطبيق المراسلات "تليغرام"، وإلزام شركات تقديم خدمات الانترنت بوقف عمله بشكل فوري، واعتبار من يستخدمه مذنبا.

طهران — سبوتنيك. ونقل موقع ميزان القضائي نص قرار المحكمة الذي جاء فيه "يتوجب على جميع شركات تقديم الانترنت والجهات المعنية في إيران أن تقوم بوقف تطبيق تليغرام بشكل فوري".

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وأضاف نص الحكم "على الجهات المعنية العمل على منع الوصول لهذا التطبيق بأي جهة كانت سواء ببرامج (في بي ان) أو أي حيل أخرى، واعتبار من يتعامل مع هذا التطبيق مذنب".

ولفت النص إلى أن "هذا القرار اتخذ لأن التطبيق دعم تنفيذ عمليات إرهابية، وبعد آلاف الشكاوى تم تشكيل ملف قضائي واتخذ القرار".

ويتهم القضاء الإيراني تطبيق تليغرام بحماية ودعم الإرهابيين وتنفيذ عمليات إرهابية، وتقول مصادر قضائية لوسائل إعلام إيرانية إن منفذي الهجوم على مقر البرلمان في طهران العام الماضي، استخدموا خدمة المراسلات عبر هذا التطبيق، وإنه كان يتوجب على المعنيين في إدارة تليغرام إبلاغ السلطات الأمنية.

ويستخدم التطبيق في إيران أكثر من 40 مليون شخص (حوالي نصف عدد الشعب الإيراني)، فيما تملك أغلب الجهات الرسمية في البلاد قنوات على هذا التطبيق لكنها أغلقتها الأسبوع الماضي بقرار حكومي.