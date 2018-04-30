قريبا... وفاة "أيفون إكس"

ووفقا لما نشره موقع "ماي بورد باند" المهتم بالأخبار التقنية، لن تنتج الشركة أي هاتف "آيفون X"، على أن يتم إلغاء الجهاز من الأسواق بعد جيل واحد، الأمر الذي يعد بمثابة إعلان وفاة للهاتف.
وأوضح محللون أن السعر المرتفع بشكل كبير، هو المشكلة الأبرز في الهاتف، كما أن "أبل" فشلت في تقدير متطلبات السوق، في ظل انخفاض مبيعاتها بعض الأحيان منذ إصدار آيفون 6 عام 2014.
يذكر أن العديد من التقارير كشفت أن الشركة الأمريكية تفكر تخفيض أسعار أجهزتها والاعتماد على أحدث صيحات التكنولوجيا، لجلب الزبائن مجددا.
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