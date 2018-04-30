قريبا... وفاة "أيفون إكس"

تمر شركة "أبل" بفترة عصيبة، بسبب عدم تحقيق هاتفها الجديد "آيفون X" المبيعات المنتظرة، ما دفع بعض المحللين لقول إن الهاتف بات "في عداد الموتى".

ووفقا لما نشره موقع "ماي بورد باند" المهتم بالأخبار التقنية، لن تنتج الشركة أي هاتف "آيفون X"، على أن يتم إلغاء الجهاز من الأسواق بعد جيل واحد، الأمر الذي يعد بمثابة إعلان وفاة للهاتف.

وتابع " أبل بالغت بشكل سيء في تقدير الطلب على الهاتف، وذلك بعدما أنتجت كمية كبيرة من الأجهزة التي ستبيعها".

وأوضح محللون أن السعر المرتفع بشكل كبير، هو المشكلة الأبرز في الهاتف، كما أن "أبل" فشلت في تقدير متطلبات السوق، في ظل انخفاض مبيعاتها بعض الأحيان منذ إصدار آيفون 6 عام 2014.

يذكر أن العديد من التقارير كشفت أن الشركة الأمريكية تفكر تخفيض أسعار أجهزتها والاعتماد على أحدث صيحات التكنولوجيا، لجلب الزبائن مجددا.