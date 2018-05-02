تركي آل الشيخ يقدم عرضا جديدا للأهلي المصري

قدم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، عرضًا مغريا للأهلي، اليوم الأربعاء 2 مايو/أيار، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق خلال آخر مبارتين له.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: " بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر، أعلن عن استعدادي دعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على مستويات عالية وبما يليق بتاريخ القلعة لإعادة الفريق وتهيئته للدوري وبطولة أفريقيا للأندية الموسم القادم ومعسكر خارجي

وتابع آل الشيخ في بيانه:

أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية، ويسرني أن أكون متواجدا في القاهرة 14 مايو للعرض على المسؤولين مشروع القرن لنادي الأهلي والملعب.

يذكر أن نادي الأسيوطي المصري كان قد مفاجأة بإقصاء الأهلي من ربع نهائي كأس مصر بالفوز بهدف دون رد، وتأهل الأسيوطي لنصف النهائي برفقة الإسماعيلي، وجاء هدف المباراة عن طريق عمر كمال في الدقيقة 64.