دراسة: بواسطة هذا الفيتامين تتذكر كل أحلامك

توصل فريق من العلماء إلى فيتامين مسؤول عن تذكر الأحلام، واسترجاع التفاصيل الدقيقة للحلم.

اكشتف باحثون من أستراليا أن جرعة من فيتامين ب 6 تساعد الأشخاص على تذكر تفاصيل أحلامهم، وذلك حسب ما نشرته صحيفة جامعة "أديلايد" الأسترالية.

وقال الباحثون إن الأشخاص البالغون الذين تناولوا مكملات فيتامين ب 6 كل ليلة قبل النوم، كانوا أكثر قدرة على تذكر أحلامهم مقارنة بالبالغين الذين تناولوا دواء وهميا.

وكشفت الدراسة التي أجراها الدكتور دنهولم أسبي، من كلية علم النفس بجامعة أديلايد في أستراليا، وفريق من العلماء مؤخرًا، أن هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن فيتامين ب 6 يمكن أن يعزز قدرتنا على تذكر الأحلام.

وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Perceptual and Motor Skills، على 100 شخص بالغ يبلغ متوسط أعمارهم 27.5 عاما، بهدف بحث تأثير مكملات فيتامين ب 6 على استدعاء الأحلام.

وأعطى الباحثون المشاركين في الدراسة مجموعة مكملات تحتوي على 240 ملليغرام من فيتامين ب 6 قبل النوم مباشرة، وتناولت مجموعة أخرى مكملات تحتوي على مركب فيتامين ب، بما في ذلك فيتامين ب 6 والفيتامينات B الأخرى، فيما أخذت مجموعة ثالثة قرصا وهميا، ولم يعرف المشاركون ولا الباحثون أيا من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين ب 6، حيث تم صرفها بصورة عشوائية.

وطلب الباحثون من المشاركين الاحتفاظ بسجل لاسترجاع أحلامهم، وذلك طوال فترة الدراسة التي استمرت 5 أيام، مع توضيح عدد الأحلام التي كانوا يملكونها.

وتوصل العلماء إلى أن الأشخاص المشاركين الذين تناولوا مكملات فيتامين ب 6 فقط، كانوا أكثر قدرة على تذكر محتوى أحلامهم.