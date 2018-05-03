تشييع كلاب آلية ميتة في اليابان

قامت شركة "سوني" بتنظيم مراسم تشييع دينية لعدد من الكلاب الروبوت.

في مراسم دينية تشبه التي تتم لتوديع الموتى من البشر، ودعت "سوني" 114 كلبا آليا غير قابلة للإصلاح مرة أخرى، حسب جريدة "japantimes".

وأقيمت صلوات من قبل كاهن من أجل كلاب الروبوت "آيبو"، وارتدى كل كلب علامة تبين المكان الذي أتى منه وعائلته.

ولم يعد "آيبو" ينتج الآن، ولذلك يرسل من يملك الأجهزة القديمة منه إلى الشركة، حيث يعتبر الأمر الطريق الوحيد للحصول قطع غيار أصلية.

over 100 sony aibo robot dogs get their own funeral at buddhist temple in japan https://t.co/RYHVGA0Bob pic.twitter.com/8A3ao9RWKw — designboom (@designboom) May 3, 2018

​ترسل الكلاب عادة برسائل تتضمن اسمها، وكيفية قضائها حياتها، وتفاصيل أخرى.

وأصدرت سوني الكلب الروبوت في عام 1998، ونفذت منه 3 آلاف نسخة في 20 دقيقة، وكان يباع بألفي دولار للكلب الواحد.