"إطعام القطط"... مبادرة إنسانية من سكان دمشق رغم ظروف الحرب (فيديو)

قامت مجموعة من الشباب السوري في العاصمة السورية دمشق بمبادرة إنسانية تجلت في إطعام القطط الشاردة.

تحدث ماهر دخاخني أحد المتطوعين لهذا العمل، حيث قال بأن المبادرة بدأت من ثلاثة أسابيع بعد مشاهدته لهذا العمل من قبل عدد من الشباب المتطوعين في مدينة حلب.

وأعجبته الفكرة ليقوم بجلب الأنابيب ويعيد تصميمها، ويقول بأنه قد بدأ هذا العمل على نطاق صغير بوضع عدد من الأنابيب بجانب بيته وبيوت أصدقائه.

ليقوم بطرح المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويؤسس صفحة خاصة لهذه المبادرة التي لاقت استجابة كبيرة ليصل عدد المتطوعين لنحو 1200 متطوع.

وأضاف دخاخني بأن كل شخص متطوع يقوم بشراء طعام القطط من نفقته الخاصة ليطعم هذه القطط الشاردة كما ويقومون بتأمين مياه الشرب لهن.