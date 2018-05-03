أخو ميغان ماركل يحذر الأمير هاري من الزواج منها

هناك شخص وحيد غير متحمس لحفل زفاف نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، المقام خلال شهر مايو/ أيار الجاري، هو أخوها غير الشقيق.

كتب أخو ميغان ماركل، الذي يدعى توماس ماركل جونيور، رسالة خطية إلى الأمير هاري يحذره من الزواج من أخته، وأكد له أن الوقت لم يفت لكي يلغي الزيجة.

© REUTERS / Toby Melville أخت ميغان ماركل منزعجة من تصريحات الأمير هاري

وأكد توماس في رسالته، التي حصلت مجلة " إن تاتش " على نسخة منها، أنه ثبت فعليا مع مرور الوقت، أن زواج الأمير هاري هو "أكبر خطأ في تاريخ العائلة المالكة".

وانتقد توماس علاقة أخته مع والدها، الذي يدعي أنه ساعدها بالمال، ثم رفضت بعد ذلك أن تدعو كل أفراد عائلتها لحفل زفافها، ووافقت على دعوة غرباء في المقابل، وتساءل مستنكرا: "من الذي يتصرف هكذا".

ولام توماس ماركل جونيور هوليوود، في أنها غيرت من طباع أخته ميغان ماركل، أحد بطلات مساسل "Suits"، مشيرا إلى أن شهرتها جعلتها قاسية الطباع، ومغرورة، وسطحية.

يذكر أن توماس ماركل سبق له وأن هاجم أخته ميغان ماركل؛ إذ أخبر صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية في شهر نيسان/ أبريل، أنها نسيت جذورها، وأنها تمثل بزيف في الحياة، وليس على حقيقتها.

وبينما أكد أخو ميغان ماركل أنه غير غاضب من عدم دعوتها له لحضور حفل زفافها الملكي، في 19 مايو الجاري، إلا أنه يشعر بالمرارة من كم كانوا مقربين من بعضهما البعض في أحد الأيام.