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22:17 03 مايو/ أيار 2018
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    أفضل 20 لحظة في حياة أي رجل أو امرأة... لن تصدق أهمية "أول قبلة"

    kabbos
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    كشف استطلاع رأي أجري مؤخرا عن مفارقات طريفة، بشأن "أفضل لحظة في الحياة"، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال.

    وبينما تفاوتت اهتمامات الرجال والنساء، في الاستطلاع الذي شارك فيه 2000 شخص بالغ، إلا أن كلاهما أجمع على "سماع أول كلمة من الرضيع" هي "أفضل لحظة في الحياة"، بعد احتلالها للمركز الثاني في اهتمامات كلا الجنسين، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

    النوم
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    وأجرى الدراسة، مؤسسة "هيدن هيرينغ"، التي تدعم ضعاف السمع، خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا في المملكة المتحدة، لكي يجروا اختبارات سمع منتظمة، لمساعدتهم على الحفاظ على صحتهم، وضمان استمتاعهم بلحظات الحياة الأكثر متعة.

    وكشفت الدراسة عن أن ثمانية من كل عشرة من البريطانيين، يعتقدون أن السمع هو أحد الحواس الأساسية اللازمة للاستمتاع بلحظات الحياة الأكثر قيمة.

    ويرى واحد من كل خمسة رجال في الاستطلاع، أن سماع فوز فريقه المفضل بجائزة كبيرة، أفضل من قبول حبيبته لطلب خطبته لها.

    وهذا ما توصل إليه استطلاع الرأي:

    أفضل 20 لحظة في حياة النساء

    1) ولادة طفل

    2) سماع الكلمة الأولى لطفلك

    3) الزواج

    4) شراء منزلك الأول

    5) اجتياز اختبار القيادة الخاص بك

    6) الوقوع في الحب لأول مرة

    7) سماع شخص تحبه يقول لك "أنا أحبك"

    8) معرفة أنك حامل/سيكون لديك طفل

    9) سماع أول صرخة لطفلك

    10) سماع طفلك وهو يقول "أنا أحبك" لأول مرة

    11) الحصول على أول مرتب

    12) تتلقى طلبا للزواج

    13) رؤية الفرقة المفضلة لديك على الهواء مباشرة

    14) أول قبلة لك

    15) شراء سيارتك الأولى

    16) تخرجك من الجامعة

    17) الحصول على وظيفتك الأولى

    18) عطلتك الأولى بدون والديك

    19) سماع طفلك وهو يقول "نعم" في لحظة زواجه

    20) الحصول على نتائج اختبارات مستوى GCSE / A

    أفضل 20 لحظة في حياة الرجال

    1) الزواج

    2) سماع الكلمة الأولى لطفلك

    3) أول قبلة لك

    4) اجتياز اختبار القيادة الخاص بك

    5) شراء منزلك الأول

    6) ولادة طفل

    7) الوقوع في الحب لأول مرة

    8) سماع شخص تحبه يقول "أنا أحبك مرة أخرى"

    9) الحصول على رزمتك الأولى

    10) شراء سيارتك الأولى

    11) الحصول على وظيفتك الأولى

    12) سماع أول صرخة لطفلك

    13) فريق كرة القدم المفضل لديك يفوز بكأس كبير

    14) سماع شريكك يقول إنه حامل

    15) رؤية الفرقة المفضلة لديك على الهواء مباشرة

    16) حبيبتك توافق على الزواج منك

    17) سماع طفلك وهو يقول "أنا أحبك" لأول مرة

    18) عطلتك الأولى بدون والديك

    19) تخرجك من الجامعة

    20) الحصول على نتائج اختبارات GCSE / A

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