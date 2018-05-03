يوم الباسورد العالمي: الإحصاءات تكشف مدى سوء كلمات المرور… إليك بديل أسهل وآمن

اليوم هو "اليوم العالمي لكلمات المرور"، وسيقوم خبراء الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء العالم بالحديث عن مدى سوء عادات استخدام كلمات المرور.

على الرغم من حدوث اختراق مدمر كل أسبوعين في هذه الأيام، لكن الكثير منا لا يفكرون في حماية حساباتهم عبر الإنترنت بالطريقة الصحيحة، بحسب صحيفة Mirror البريطانية.

المشكلة.. أننا لا نهتم أصلا

تشير أبحاث شركة الحماية الإلكترونية Avast إلى أن نصف البريطانيين تقريبا (47٪) إما لم يغيروا كلمة المرور في حساب بريدهم الإلكتروني منذ إعداده، أو فعلوا ذلك فقط عند نسيانه أو حتى استجابة لاختراق ما.

Today celebrate #WorldPasswordDay by ensuring your crypto-keys are extra safe and stored in a secure location #digitalsecurity #doyouhaveit pic.twitter.com/k6qyv2qrM3 — SUM Innovation (@SUMInnovation) May 3, 2018

وأجرت شركة البرمجيات مسحا على 1002 عميل ووجدت أن 43٪ استخدموا مزيجا من الرموز والأرقام والحروف الصغيرة والأحرف الكبيرة عند إنشاء كلمات المرور الخاصة بهم.

المصادقة الثنائية… بديل كلمة المرور التقليدية

واقترح بعض الخبراء أننا بحاجة إلى تجاوز كلمات المرور والنظر إلى ميزة "المصادقة الثنائية"، حيث يُطلب منك تقديم رمز إضافي من مصدر آخر، مثل رقم هاتف موثوق.

يقول بول نوريس، وهو مهندس نظم كبير في شركة Tripwire: "على مر السنين كنا نقوم بتدريب الناس على إنشاء كلمات مرور يصعب على البشر تذكرها، ولكن يسهل على أجهزة الكمبيوتر تخمينها".

وأضاف: "تسهل تطبيقات إدارة كلمات المرور إنشاء وتخزين كلمات مرور معقدة لا يحتاج الإنسان إلى تذكرها أبداً، وكل ما يحتاجه الفرد هو أن يتذكر كلمة المرور الرئيسية التي تفتح قفل كلمة المرور".

Top tips for World Password Day https://t.co/Hgk9RLfY4F pic.twitter.com/TViLUQlkzx — Kadena Tate (@KadenaTate) May 3, 2018

ويتابع:

ميزة المصادقة الثنائية تضيف طبقة أمان جديدة، فهي توفر لك استخدام "شيء لديك وتعرفه أيضا. فعلى سبيل المثال، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور ثم إنشاء رمز لمرة واحدة من جهاز آمن مثل هاتف ذكي أو رمز مميز أو حتى تطبيق على هاتفك الذكي. ويؤدي ذلك، على نحو فعال، إلى توفير أمان أقوى كلما تغيرت كلمة المرور.