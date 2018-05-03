"تويتر" يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور

قال موقع "تويتر" إنه اكتشف خللا في نظام تخزين كلمات المرور، ويجب على المستخدمين تغيير كلمات المرور.

وأضاف الموقع، اليوم، إنه عثر على خطأ في كيفية تخزين كلمات المرور، مما يعني أنهم لن يعانوا في حماية حسابات المستخدمين من أي هجوم، بحسب موقع cnbc الأمريكي.

Twitter warns all users to change passwords following internal bug https://t.co/E0wYI1kFyF pic.twitter.com/jrWplQn2sF — Francisco Carmona Le (@pacosite) May 3, 2018

وقال إنه عادة ما يقوم بتجميع كلمات المرور بحيث يتم تخزينها كمزيج عشوائي للأرقام والحروف.

وأوضحت الشركة على موقعها الخاص:

بسبب خطأ ما، تمت كتابة كلمات المرور في سجل داخلي قبل إكمال عملية مزج الكلمات مع بعضها البعض. ولقد وجدنا هذا الخطأ بأنفسنا، وأزلنا كلمات المرور، وننفذ خططا لمنع هذا الخطأ من الحدوث مرة أخرى.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن "المعلومات لم تخرج من أنظمة تويتر على الإطلاق أو حتى جرى إساءة استخدامها من قبل أي شخص"، لكنها توصي المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم وتمكين المصادقة الثنائية.