دراسة: تناول الوجبات السريعة يأخر الحمل

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يتناولن كميات أقل من الفاكهة ومزيدا من الوجبات السريعة يستغرقن وقتا أطول لحدوث الحمل.

وبحسب صحيفة Mirror البريطانية، يقلل ذلك احتمالية حدوث حمل خلال العام الأول.

Women who eat junk food take longer to get pregnant, study finds https://t.co/XhAgq4vBXl pic.twitter.com/4JXf2WHN5F — Mirror Tech (@MirrorTech) May 3, 2018

ودرس الباحثون في جامعة أديلايد الأمريكية العلاقة بين الوجبات الغذائية للنساء ونجاح حدوث حمل.

وقالت البروفيسور كلير روبرتس، مؤلفة الدراسة:

تظهر النتائج أن تناول نظام غذائي جيد من حيث النوعية والذي يشمل الفاكهة وتقليل تناول الوجبات السريعة يحسن الخصوبة ويقلل من الوقت الذي يستغرقه ليحدث الحمل.

وفي هذه الدراسة، تم إجراء مقابلات مع أكثر من 5 آلاف امرأة حامل بطفلهن الأول حول نظامهن الغذائي، والمدة التي استغرقنها لحدوث حمل.

ويأمل الباحثون الآن في تحديد الأنماط الغذائية الخاصة، بدلاً من المجموعات الغذائية، التي قد تؤثر على طول المدة التي تستغرقها المرأة في الحمل.