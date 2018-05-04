بالفيديو... فنان يستعين بالروبوت في رسم لوحاته الباهظة الثمن

يستعين الفنان الأمريكي بارنبي فيرنس، بالروبوت في رسم لوحات، يمكن بيعها بأكثر من 100 ألف دولار في معارض نيويورك الفنية.

يستخدم فيرنس أجهزة الروبوت المخصصة للطباعة الرقمية التي تستخدم تقنيات في الرسم كانت مستحيلة من قبل أو تحتاج الكثير من العمل، بحسب "رويترز".

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تعتمد الأجهزة في عملها على توجيهات الفنانين، وبالاستعانة بمجسات ضوئية لرسم تفاصيل دقيقة على خطوط يقل سمكها عن سمك أحد رموش العين.

يقول فيرنس "حرفيا اعتبر الروبوت صديقا… أكثر من مجرد حيوان أليف وأقل من مساعد فني، شيء من هذا القبيل، واستخدم روبوتا يدعى "سوزو" أو الخيال باللغة اليابانية للقيام بمهام مثل رسم آلاف الشعيرات على جسم ثور بيسون في أحد أعماله الفنية".

يقوم الروبوت بصنع علامات على النسيج، بموجب تعليمات الفنان الذي يتواصل معه عن طريق نظام تتبع بصري ملحق بعصاة تشبه فرشاة الرسم.

يشار إلى أن سوزو من ابتكار شركة أرماتر التي يعمل رئيسها التنفيذي بن تريت رساما، ويعتقد أن الشركة ستساعد الفنانين على دمج التكنولوجيا الرقمية ووسائل الرسم التقليدية.