وفاة رجل في السينما أثناء مشاهدته لفيلم شهير

توفي رجل هندي في الأربعينات من عمره، أثناء مشاهدته لفيلم شهير، داخل صالة السينما.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز أو إنديا"، عثر مسؤولو السينما على بيداباسوبولا باشا (43 عاما)، وهو فاقد للحياة، عقب انتهاء عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

وفيلم " Avengers: Infinity War "، هو الجزء الثالث والجديد من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز"، والذي يجمع كوكبة من الأبطال الخارقين، مثل "الرجل الحديدي"، و"هالك"، و"كابتن أمريكا"، و"دكتور سترينج".

وبدأ عرض الفيلم في السينمات في 27 نيسان/ أبريل، وهو من بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز، وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو.

ويقول مسؤولو السينما، إنهم بعدما أزالوا نظارات "البعد الثلاثي"، اكتشفوا أن الرجل مات، وكانت عيناه مفتوحتان.

وبينما من المرجح أن بيداباسوبولا باشا، توفي لأسباب طبيعية، أو نتيجة سكتة قلبية، فتم إرسال جثمانه إلى مستشفى حكومي لإجراء تشريح.

ووقع الحادث المأساوي، داخل مسرح سينهاب مالتيبلكس، في مدينة بروداتور، في مقاطعة أندرا براديش كادابا، حيث يعمل باشا في مجال البناء.

وتجدر الإشارة، أن الأشهر الماضية، شهدت حالة وفاة مماثلة في صالة سينما بريطانية.