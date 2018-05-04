القصة الكاملة لمنع إعلامي مصري من الظهور على دراما رمضان في السعودية

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "أرض النفاق"، من بطولة الممثل المصري محمد هنيدي، والمعروض خلال شهر رمضان، عمل نسخة خاصة من أجل عرضها حصريا على الشاشات السعودية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية، فإن الممثل المصري هشام سليم، هو المرشح لأن يؤدي مشاهد الكاتب والصحفي المصري إبراهيم عيسى، في النسخة السعودية من المسلسل.

وكان رئيس هيئة التلفزيون السعودي داود الشريان، أكد في تصريح له، بأنه رفض التعاقد على شراء مسلسل "أرض النفاق"، وأكد أنه لن يظهر شخص على قنواتهم يسيء للملكة العربية السعودية، في إشارة إلى إبراهيم عيسى.

الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أ. داوود الشريان يفند شائعة انضمام أحد المسيئين للوطن لقناة #SBC القادمة، ويؤكد لامكان لدينا للمسيئين وألغينا تعاقدنا مع أحد الأعمال الدرامية عندما علمنا لاحقًا بتواجد شخص أساء لبلدنا فيه.#غصب_تحبها#برنامج_تم pic.twitter.com/94lpdbTQYZ — #برنامج_تم (@TammTalkShow) May 2, 2018

وستكون هذه هي سابقة أولى من نوعها، بعرض نسختين مختلفتين من مسلسل درامي، إذ ستعرض النسخة الأصلية على شاشة قناة "cbc" المصرية، بينما تعرض نسخته السعودية على قناة "SBC".

ويجسد إبراهيم عيسى في أحداث مسلسل "أرض النفاق" 10 شخصيات، منها الطبيب المعالج لبطل المسلسل محمد هنيدي، وزعيم عصابة، متسول، ومحامي، ودجال، وصاحب محل خردة، بالإضافة إلى شخصية رومانسية.

يذكر أن بطل مسلسل "أرض النفاق" نفى رفض التلفزيون السعودي، عرض مسلسله على شاشته، بسبب مشاركه إبراهيم عيسى في أحداثه، وأكد أن الشركة المنتجة ستصدر بيانا بشأن هذا الأمر.

ومسلسل "أرض النفاق" مستوحى عن فيلم كلاسيكي من إنتاج ستينيات القرن الماضي، بذات الاسم، من بطولة فؤاد المهندس، وهو مقتبس عن رواية للأديب المصري الراحل يوسف السباعي.

ويشارك في بطولة مسلسل "أرض النفاق" هنا شيحة، ونجوى فؤاد، وليلى عز العرب، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، ومن بين القنوات العارضة له "أو إس إن" المشفرة.

وتدور أحداث المسلسل، حول اكتشاف بطل المسلسل "مسعود" المغلوب على أمره أمام زوجته، لمتجر يبيع حبوبا تكسب الفرد الكثير من السلوكيات، ومنها الشجاعة والنفاق.