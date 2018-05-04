"فيسبوك" تقتحم الدراما التلفزيونية بممثلة شهيرة

وتقوم ببطولة المسلسل، الممثلة البريطانية الشهيرة، الحائزة على جائزة الأوسكار، كاثرين زيتا جونز، التي أعلنت عن الخبر عبر منشور على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بعد أن أعلن الخبر، موقع "ديدلاين".

وكتبت زيتا جونز مع منشورها: "متحمسة جدا لمشروعي الفني المقبل… أعتقد أنكم ستحبونه!".

ويلقي مسلسل "كوين أمريكا" نظرة على عالم مسابقات الجمال في أمريكا، وتلعب زيتا جونز دور المديرة الفنية التي لا ترحم "فيكي إليس"، واللاتي تتلقى العديد من الطلبات من قبل الفتيات والنساء، اللاتي يأملن في أن تكون ملكة جمال أمريكا القادمة.

وبحسب موقع "ديلاين"، فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، ويستغرق عرضه نصف ساعة على "فيسبوك".

ويعتبر تعاقد "فيسبوك" مع كاثرين زيتا جونز، نقطة تحول لأكبر شبكة اجتماعية في العالم، في جهودها لتقديم محتوى أصلي لمستخدميها، البالغ عددهم ملياري مستخدم.

ولم ترد "فيسبوك" على طلبات وكالة الأنباء الفرنسية، الحصول على مزيد من التعليقات حول المشروع الفني.