بطلب من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية…"هوجان" يعود إلى مصارعة المحترفين

يمكن لمحبي المصارع الأمريكي المحترف، هولك هوجان، مشاهدته مرة أخرى في اتحاد المصارعة الحرة "WWE".

إذ اطلع موقع TMZ الأمريكي على خطط لإعادته إلى الاتحاد مجددا. وقال الموقع لقد علمنا أن كبار مسؤولي اتحاد المصارعة أجروا اتصالا في الآونة الأخيرة مع هوجان، وكانت نتائج الاتصال إيجابية.

وأضاف الموقع أن خطط الاتحاد في ما يتعلق بعودة المصارع جاءت بناء على طلب أحد أعضاء العائلة المالكة السعودية، وكان ذلك على أمل المشاركة في مهرجان "أعظم رويال رامبل" الذي عقد في المملكة الأسبوع الماضي.

وفي نهاية المطاف، لم يذهب هوجان إلى السعودية… لكنه أثار الحوار بين الجانبين.

HULK HOGAN RETURN TO WWE Almost a Done Deal



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يذكر أن الاتحاد أصدر قرارا بفصل المصارع بشكل نهائي، وحذف جميع مبارياته من سجل الاتحاد، بسبب تصريحات عنصرية أطلقها.

وقال الاتحاد في رد للتعليق على عودة المصارع:

يشيد الاتحاد بالعمل الذي يقوم به هوجان مع نوادي البنين والبنات الأمريكية لتحويل ما كان سلبيًا إلى إيجابي من خلال مساعدة الشباب على التعلم من خطأه. وعلى الرغم من اتخاذه عددا من الخطوات في الاتجاه الصحيح منذ فصله، لكنه لا يخضع حاليًا لأي تعاقد مع الاتحاد.