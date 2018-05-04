شاهد... مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

تعرضت المطربة اللبنانية مايا دياب، لموقف لا تحسد عليه، خلال وجودها في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرضت للسرقة.

وشاركت إحدى عضوات فريق "فور كاتس" جمهورها، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي تسير حافية في شوارع لندن، ومرتدية رداء الاستحمام، بعد تعرضها للسرقة، ولكنها كانت تضحك من الموقف المحرج.

وكتبت مايا دياب مع الفيديو، أنها تعرضت للسرقة، وأنها عادت إلى الفندق المقيمة فيه بهذا الشكل.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on May 4, 2018 at 5:10am PDT

يذكر أن مايا دياب أحيت حفلها لليلة رأس السنة في فندق "كمبنسكي" في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقدمت مايا دياب مفاجأة لجمهورها، وهي أدائها للأغنية الشعبية المصري "العب يالا"، التي هي مملوكة للمطربان الشعبيان المصريان أوكا وأورتيجا.

وتحضر مايا دياب حاليا لأغنية جديدة بعنوان "بعدو"، وهي كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

وستطلق مايا دياب الأغنية مع بداية الصيف من إنتاجها.