فيسبوك" ينظر في طرح نسخة بدون إعلانات

ووفقًا لما جاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يدفع المستخدمين رسوم اشتراك في المقابل.

Facebook Weighs Ad-Free Subscription Option https://t.co/ymNle8qE9C — كريم فريد (@KareemFarid) May 4, 2018

وكانت الشركة درست تقديم مثل هذه الخدمة من قبل، حسبما ذكرت بلومبرغ، لكن ثقة المستخدمين فيها قد انخفض بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي نتج عنها تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم.

وأجرت فيسبوك أبحاثا حول السوق لتحديد ما إذا كان إصدار الشبكة الاجتماعية الخالي من الإعلانات أمر يستحق الطرح، لكن على ما يبدو ليس هناك ما يضمن استمراره.