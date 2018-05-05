توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا

ودائما ما تعرض إعلانات منتجات مكافحة الشيخوخة نساء كبيرات السن يبتسمن، لكن بعد هذه الدراسة يبدو أن ذلك قد لا يكون أفضل وسيلة إعلانية، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Mirror البريطانية.
Wipe that smile off your face: Smiling makes you look OLDER, study reveals https://t.co/cyYvTSsVqZ pic.twitter.com/0x5LX3C8is— Zesty Science News (@zesty_science) May 4, 2018
وفي هذه الدراسة، طلب الباحثون من 40 مشاركا تقدير عمر 35 امرأة و35 رجلا من صور وجوههم.
ورأى المشاركون نسخة واحدة من نسختين من وجه كل شخص، إما أن يكون لهما وجه عادي أو مبتسم.
وكشفت النتائج أن المشاركين، في المتوسط، صنفوا الناس على أنهم أكبر سنا عندما كانوا يبتسمون.
Contrary to Popular Belief, Smiling Makes You Look Older https://t.co/seL6Ml613M via @debugliesnews pic.twitter.com/VtJl3RBRko— debuglies (@debugliesnews) April 30, 2018
على الرغم من ذلك، بعد التجربة، قال معظم المشاركين إنهم يعتقدون أن الابتسامة تجعل الإنسان يبدو أصغر سنا.
وقال الباحثون:
تظهر النتائج، للمرة الأولى، أن الناس يعتقدون خطأ أن الابتسامة تجعلهم يبدون أصغر سناً، بينما يصنّفون الوجوه المبتسمة على أنها أكبر سنا عن الوجوه العادية.
ومن المثير للاهتمام أن الباحثين يشيرون إلى أن تأثير الشيخوخة في الابتسامة يرجع إلى الطريقة التي تزيد بها التجاعيد حول العينين.
وفي دراسة سابقة، قام الفريق بتصفية تجاعيد العين في صور أشخاص يبتسمون، ووجدوا أن تأثير الشيخوخة اختفى.
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