طيار كندي كاد أن يتسبب في أكبر كارثة في تاريخ الطيران المدني (فيديو)

ويظهر في الفيديو عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع، عوضاً عن مدرج الهبوط بمطار سان فرانسيسكو، ولكنه تدارك الموضوع في اللحظة الأخيرة وطار عاليا لتفادي الاصطدام مع الطائرات الأخرى.

المجلس الوطني لسلامة النقل ينشر فيديو جديد لرحلة الخطوط الكندية #AC759 بطائرة إيرباص A320 كادت تتسبب بأكبر كارثة في تاريخ #الطيران المدني في الصيف الماضي؛ عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع، عوضاً عن مدرج الهبوط بمطار سان فرانسيسكو pic.twitter.com/LIqf2j7oiv — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) May 4, 2018