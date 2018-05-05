سعد الحريري ممازحا عمته بهية: "عمتي اقعدي..على شو حايصة؟" (فيديو)

قام رئيس الحكومة اللبنانية بموقف طريف حين قاطع خطابه وتكلم مع عمته بهية الحريري ممازحا ومطالبا إياها بالجلوس بسبب تنقلها بين الضيوف المشاركين في الاحتفال قائلا: "عمتي اقعدي. على شو حايصة؟"، وتابع: "بدي كفي خطابي".