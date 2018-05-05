الإنترنت مصدوم من أحداث فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" الدامية

بعد مرور أقل من أسبوع على طرحه في دور السينما العالمية، عبر عدد كبير من جمهور قصص "مارفل" الهزلية عن صدمتهم الشديدة، من أحداث فيلم "Avengers: Infinity War"، ونهايته الدامية، التي سطرت كلمة النهاية على العديد من الأبطال الخارقين المحبوبين.

© Photo / Facebook/avengers وفاة رجل في السينما أثناء مشاهدته لفيلم شهير

تنبيه… السطور المقبلة ستكشف بطبيعة الحال عن أحداث الفيلم:

وفوجئ الجمهور أثناء مشاهدتهم للجزء الثالث من السلسلة، بمقتل أبطال خارقين، مثل "سبايدر مان"، و"دكتور سترينج"، و"بلاك بانثر"، و"فيجن"، وغالبية أعضاء "حراس المجرة"، بمنتهى البساطة، بواسطة عدو الفيلم الجديد "ثانوس".

أيضا ما خاب من أمل المشاهدين، هو شبه اختفاء الوحش الأخضر الشهير "هالك" طوال أحداث الفيلم، والذي اعتاد محبوه أن يظهر من أجل تدمير وتهشيم أعدائه.

وعبر من شاهد الفيلم عن صدمتهم من أحداث الفيلم، وشاركوا أفكارهم عبر حساباتهم على "تويتر":

وبينما وصف لاعب كرة القدم الأمريكية جايك لولر الفيلم بأنه "تجربة سينمائية لا مثيل لها على وجه الأرض"، فأكد أن نهايته ستتركك غير قادر على الكلام.

‘Avengers: Infinity War.” WOW. I am in utter disbelief. An earth-shattering cinematic experience if there ever was one. Perfectly paced with an effortless balance of action and exposition, this film is an absolute whirlwind of emotion. The ending will leave you speechless. — Jake Lawler (@Jakelawler42) April 27, 2018

وغرد أندرو راينر عبر "تويتر" أن الفيلم كان "حالة جنون كاملة"، وأنه يشعر بمزيج مختلف من المشاعر، ما بين السعادة والقلق والصدمة.

Avengers: Infinity War is pure insanity, in the most exciting, crushing, brilliant, and unexpected ways. Insanity. I’m a happy, worried, and shocked nerd right now. — Andrew Reiner (@Andrew_Reiner) April 27, 2018

وشارك المغرد ويسلي جايك فيديو طريف، معبرا عن نفسه، وهو يرغب في الانتحار بداخل حمام السينما، عقب مشاهدته لنهاية الفيلم، ووفاة أبطاله المفضلين.

Me in the movie theater bathroom after watching Thanos spank my favorite Avengers to death pic.twitter.com/IFrWFc1C1k — wesley (@jayyyyke) April 27, 2018

فيما غرد ذلك المغرد مايك ميل بأنه يشعر بالمرض بعد مشاهدته للفيلم، ويرغب في الذهاب إلى المستشفى للعلاج.

Avengers Infinity War got me so sick, I need to go to the hospital right now — Mike Mill (@MikeGrant_42) April 27, 2018

وعبر المغرد إنريك عن غضبه من أحداث الفيلم، وأعلم الجميع بألا يتحدثون إليه إلا بعد طرح جزئه الجديد.

NO ONE TALK TO ME UNTIL THE NEXT AVENGERS MOVIE #InfinityWar — Enrique (@enunez_15) April 27, 2018

وأكد ذلك المغرد أن الفيلم يضم كل ألوان الدراما المعروفة، ما بين الكوميديا والتراجيدي والأكشن والرعب والتشويق.

بينما تعتقد هذه المغردة أنه من المستحيل على شركة "مارفل" أن تترك جمهورها حزينا بعد عرض الفيلم، وأنهم سيعوضوه بطرح جزء جديد.

If Marvel thinks they’ll have me at opening night next year for Avengers 4 they are absolutely right — Rianne (@HulsRianne) April 27, 2018

يذكر أن فيلم "Avengers: Infinity War" حقق إيرادات بلغت 750 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال 5 أيام من عرضه فقط.

ويروي الفيلم خوض مجموعة "أفنجرز" المكونة من "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"ثور" و"بلاك ويدو" و"هوك آي"، وعدد آخر من الأبطال الخارقين حربا ضد "ثانوس" الذي يهدد كوكب الأرض.

© AP Photo / Chuck Zlotnick مشهد من فيلم "Avengers: Infinity War"

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو وبينيديكت كامبرباتش وكريس همسوورث وإليزابيث أولسون.

وانفردت السينما في السعودية، بالعرض العالمي الأول لفيلم "Avengers: Infinity War" على مستوى العالم، في يوم الخميس 26 نيسان/ أبريل، قبل عرضه بيوم في صالات السينما الأمريكية.