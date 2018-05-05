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    مشهد من فيلمAvengers: Infinity War

    الإنترنت مصدوم من أحداث فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" الدامية

    © AP Photo / Uncredited
    منوعات
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    بعد مرور أقل من أسبوع على طرحه في دور السينما العالمية، عبر عدد كبير من جمهور قصص "مارفل" الهزلية عن صدمتهم الشديدة، من أحداث فيلم "Avengers: Infinity War"، ونهايته الدامية، التي سطرت كلمة النهاية على العديد من الأبطال الخارقين المحبوبين.

    ملصق فيلم أفنجرز: إنفينيتي وور
    © Photo / Facebook/avengers
    وفاة رجل في السينما أثناء مشاهدته لفيلم شهير
    تنبيه… السطور المقبلة ستكشف بطبيعة الحال عن أحداث الفيلم:

    وفوجئ الجمهور أثناء مشاهدتهم للجزء الثالث من السلسلة، بمقتل أبطال خارقين، مثل "سبايدر مان"، و"دكتور سترينج"، و"بلاك بانثر"، و"فيجن"، وغالبية أعضاء "حراس المجرة"، بمنتهى البساطة، بواسطة عدو الفيلم الجديد "ثانوس".

    أيضا ما خاب من أمل المشاهدين، هو شبه اختفاء الوحش الأخضر الشهير "هالك" طوال أحداث الفيلم، والذي اعتاد محبوه أن يظهر من أجل تدمير وتهشيم أعدائه.

    وعبر من شاهد الفيلم عن صدمتهم من أحداث الفيلم، وشاركوا أفكارهم عبر حساباتهم على "تويتر":

    وبينما وصف لاعب كرة القدم الأمريكية جايك لولر الفيلم بأنه "تجربة سينمائية لا مثيل لها على وجه الأرض"، فأكد أن نهايته ستتركك غير قادر على الكلام.

    وغرد أندرو راينر عبر "تويتر" أن الفيلم كان "حالة جنون كاملة"، وأنه يشعر بمزيج مختلف من المشاعر، ما بين السعادة والقلق والصدمة.

    وشارك المغرد ويسلي جايك فيديو طريف، معبرا عن نفسه، وهو يرغب في الانتحار بداخل حمام السينما، عقب مشاهدته لنهاية الفيلم، ووفاة أبطاله المفضلين.

    فيما غرد ذلك المغرد مايك ميل بأنه يشعر بالمرض بعد مشاهدته للفيلم، ويرغب في الذهاب إلى المستشفى للعلاج.

    وعبر المغرد إنريك عن غضبه من أحداث الفيلم، وأعلم الجميع بألا يتحدثون إليه إلا بعد طرح جزئه الجديد.

    وأكد ذلك المغرد أن الفيلم يضم كل ألوان الدراما المعروفة، ما بين الكوميديا والتراجيدي والأكشن والرعب والتشويق.

    بينما تعتقد هذه المغردة أنه من المستحيل على شركة "مارفل" أن تترك جمهورها حزينا بعد عرض الفيلم، وأنهم سيعوضوه بطرح جزء جديد.

    يذكر أن فيلم "Avengers: Infinity War" حقق إيرادات بلغت 750 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال 5 أيام من عرضه فقط.

    ويروي الفيلم خوض مجموعة "أفنجرز" المكونة من "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"ثور" و"بلاك ويدو" و"هوك آي"، وعدد آخر من الأبطال الخارقين حربا ضد "ثانوس" الذي يهدد كوكب الأرض.

    مشهد من فيلم Avengers: Infinity War
    © AP Photo / Chuck Zlotnick
    مشهد من فيلم "Avengers: Infinity War"

    والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو وبينيديكت كامبرباتش وكريس همسوورث وإليزابيث أولسون.

    وانفردت السينما في السعودية، بالعرض العالمي الأول لفيلم "Avengers: Infinity War" على مستوى العالم، في يوم الخميس 26 نيسان/ أبريل، قبل عرضه بيوم في صالات السينما الأمريكية.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...كل هؤلاء الأبطال الخارقون يجتمعون في فيلم Avengers: Infinity War
    8 أبطال خارقين قد يلقى أي منهم حتفه في الجزء الجديد من أفلام "أفنجرز"
    الكلمات الدلالية:
    كابتن أمريكا, أفنجرز, Avengers, Avengers: Infinity War, الرجل الحديدي, سينما, مارفل, روبرت داوني جونيور, سكارليت جوهانسون, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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