5 أطعمة صيفية تخفض ضغط الدم... الكزبرة والكرفس من بينها

تعتبر أعراض ارتفاع ضغط الدم قليلة، مما يجعل من الصعب ملاحظة ذلك. وتشمل هذه الأعراض التي تظهر عند ارتفاعه، ألم في الصدر وضيق التنفس والصداع.

ويمكن خفض ارتفاع ضغط الدم من خلال إحداث تغييرات في النظام الغذائي وأسلوب الحياة بحسب صحيفة Express البريطانية.

نستعرض في ما يلي 5 أطعمة صيفية لخفض ضغط الدم.

الفراولة والتوت

يساعد تناول الفراولة والتوت في خفض ضغط الدم، وذلك لأن التوت غني بمركب الفلافونويد الطبيعي، الذي يمكن أن يسبب بعض استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يجعل تدفق الدم أسهل.

الأفوكادو

تعد الأفوكادو من أفضل خيارات التغلب على ارتفاع ضغط الدم.

وذلك لأنها غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن رئيسي يساعد الكلى في تصفية السوائل من الدم، وخفض ضغط الدم.

2 of the biggest health challenges today are rising blood pressure levels and people becoming overweight. Avocado is rich in potassium that's good for high blood pressure. It also has plenty of healthy fats that help with fighting cravings and supporting #weightloss. pic.twitter.com/8mTtQjLAAO — Dr. Paul Kasenene (@drpaulkasenene) April 10, 2018

كرفس

تناول الكرفس يساعد على خفض ضغط الدم، وفقًا لما قاله دكتور جوش أكس، أخصائي التغذية السريرية.

ويحتوي الكرفس على الفثالات الكيميائية، أو ما يعرف بـNBP، التي تعمل أيضًا على استرخاء جدران الشرايين، مما يزيد من تدفق الدم ويقلل الضغط.

كانت دراسة عام 2014 أوصت بتناول الكرفس المطبوخ بدلاً من الخام.

الكزبرة

تبين أن استهلاك المزيد من الكزبرة يخفض ضغط الدم، وفقا لخبير التغذية السريرية الدكتور جوش آكس.

يقول آكس: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تبين أن استهلاك هذا النوع من التوابل يخفض ضغط الدم".

وأضاف: "إنه لا يساعد في تعديل نشاط القناة الهضمية بشكل إيجابي فحسب، بل له تأثير مدر للبول أيضا، وهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

الخضروات الورقية

يُعزز تناول الخضروات الورقية مستويات المغنيسيوم، مما يساعد في التغلب على ارتفاع ضغط الدم.

وكانت دراسة نشرت في مجلة Hypertension قالت إن المغنيسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم.

LEAFY GREENS

Reduce risk of heart disease,cancer,osteoporosis,diabetes; help control high blood pressure&weight pic.twitter.com/VURvReLsBc — Ingrid Macher (@lose20) September 4, 2015

وفي مراجعة لأكثر من 34 دراسة شملت أكثر من 200 مريض، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون ما بين 240 و960 ملليغرام من المغنيسيوم في اليوم، انخفض ضغط دم بعد أقل من ثلاثة أشهر.