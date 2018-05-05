نيللي كريم ترقص على أغنية شعبية (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية، نيللي كريم، فيديو قصير لها على موقع إنستغرام.

وتظهر نيللي كريم في الفيديو وهي تقود سيارتها وترقص على أنغام "العب يلا".

و"العب يلا" أغنية للمصريين أوكا وأورتيجا، ومن كلماتهما أيضا.

A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on May 5, 2018 at 10:45am PDT

وحققت الأغنية عدد مشاهدات فاق 132 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتقدم نيللي كريم مسلسلها التلفزيوني الجديد "اختفاء" خلال شهر رمضان القادم، والذي أكدت أنه سيكون خاليا من "النكد"، ومغاير لأجواء كل مسلسلاتها السابقة، التي اتسمت بالأجواء التراجيدية.

وتجسد نيللي كريم في أحداث مسلسل "اختفاء" شخصيتين مختلفتين تماما، الأولى من أواخر ستينيات القرن الماضي، والأخرى من عام 2017.