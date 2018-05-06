اللقطات الأولى لأصغر أفراد الأسرة المالكة البريطانية (صور)

عرضت الأسرة المالكة البريطانية، اليوم الأحد 6 مايو/أيار، اللقطات الرسمية الأولى للأمير لويس الذي ولد قبل أيام قليلة، لوالديه الأميرين ويليام وكيت ميدلتون.

PRINCE LOUIS: Princess Charlotte kisses her baby brother in the first official images released by Prince William and Catherine, the Duchess of Cambridge of their newborn son. #TenNews pic.twitter.com/GjJr358qy6 — TEN Eyewitness News (@channeltennews) May 6, 2018

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ويظهر الرضيع لويس في إحدى الصور تحمله شقيقته الأميرة تشارلوت البالغة من العمر ثلاث سنوات والتقطت تلك الصورة في الثاني من مايو/أيار، أما الصورة الثانية فقد التقطت يوم 26 أبريل/نيسان يظهر لويس وهو يرتدي سترة وسروالا أبيض ويستند إلى أريكة.

يذكر أن الأمير لويس يأتي في الترتيب الخامس في ولاية العرش البريطاني، وكان قد ولد يوم 23 أبريل/نيسان، وبلغ وزنه حينها 3.83 كيلوغرام، وبعد للتعديل الذي أجري على القانون في عام 2013 فإن تشارلوت ستصبح أول أميرة لن يحل محلها شقيقها في ترتيب ولاية العرش.