فيلم "أفنجرز: إنفينيتي وور" يحقق انفرادا غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية

وتمكن الفيلم من أن يكون أسرع فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

© AP Photo / Vincent Yu اتهامات من جمهور "مارفل" لفيلم "ثور: راجناروك" بقسوة المشاعر

وحصد الفيلم ذلك الرقم، خلال 11 يوما فقط، من بدء طرحه في السينمات، في يوم 27 نيسان/أبريل، بجسب ما صرحت به شركة "ديزني"، أمس السبت 5 مايو/أيار الجاري.

وبذلك يكون فيلم "Avengers: Infinity War" تفوق على الجزء السابع من أفلام "حرب النجوم" بعنوان "Star Wars: The Force Awakens"، الذي طرح في عام 2015، إذ حقق مليار دولار إيرادات في خلال 12 يوما.

وفيلم "Avengers: Infinity War" من بطولة مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، وهم روبرت داوني جونيور، وسكارليت جوهانسون، وكريس إيفانز، ومارك روفالو، وإليزابيث أولسون، وتوم هولاند.

والفيلم مستوحى عن شخصيات قصص "مارفل" الهزلية، مثل "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"بلاك ويدو" و"هوك آي" و"سبايدر مان" و"سكارليت ويتش" و"بلاك بانثر" و"دكتور سترينج".

يذكر أن نهاية الفيلم الدامية، سببت صدمة للعديد من جمهور "مارفل"، ليعبروا عن مشاعرهم الممتزجة بالانبهار والحزن من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.