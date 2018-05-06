"لن يسعد المستخدمين"… تغيير ضخم في "واتسآب" قريبا

سيلاحظ مستخدمو واتسآب قريبا تغييرا كبيرا في تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية حول العالم، وفي الغالب لن يكونوا سعداء بهذا التغيير.

إذ ظل واتسآب حتى الآن تطبيقا خاليا من الإعلانات، على عكس التطبيقات الأخرى التابعة لفيسبوك. ومع ذلك، يبدو أن كل ذلك على وشك التغيير، بحسب صحيفة Express البريطانية.

إذ تتزايد الشائعات حول دور الاعلانات في مستقبل واتسآب منذ رحيل المؤسس المشارك في التطبيق جان كوم.

WhatsApp BLOW — Huge change coming soon, and fans will NOT be happy https://t.co/8ANorBIyYg #WhatsApp pic.twitter.com/lUkfZ8h97a — Daily Express (@Daily_Express) May 6, 2018

يقول ديفيد ماركوس، نائب رئيس "فيسبوك" لتطبيقات المراسلة، إن تطبيق واتسآب سيكون أكثر انفتاحًا على المعلنين.

وفي حديثه لقناة CNBC الأمريكية، قال: "فيما يتعلق بالإعلانات، نحن بالتأكيد نقوم حاليا بجعل واتسآب أكثر انفتاحا".

وأضاف:

سنمكّن الشركات الكبيرة، وليس فقط الشركات الصغيرة، من دمج واجهة برمجة تطبيقات جديدة لإرسال وتلقي رسائل مع أشخاص على منصة واتسآب.

What do the new privacy policy changes from @WhatsApp mean for advertisers? https://t.co/pJmpyrF3HW pic.twitter.com/2gFHYJgxcR — Threepipe (@Threepipe) September 1, 2016

بينما توقع محللون أيضًا أنه من المرجح أن يعرض التطبيق إعلانات في أعقاب مغادرة كوم.

وقال محللو بنك باركليز: "عادة لا ننشر مذكرة حول رحيل مدير تنفيذي، لكننا نعتقد أن مغادرة جان كوم قد تكون لها آثار مهمة".

وأضافوا:

لقد علمنا من عدد من مصادرنا أنه بمجرد رحيل جان كوم ، ستظهر الإعلانات في التطبيق.

يذكر أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وهو مملوك لشركة فيسبوك، إذ تم شراؤه عام 2014 بمبلغ 1.5 مليار دولار.

ورحل جان كوم عن الشركة هذا الأسبوع، وبحسب تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية، فإن رحيله جاء على خلفية خلافات حول خصوصية المستخدمين.