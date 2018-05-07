الوجه الحقيقي للعم سام... أغنية أمريكية تسجل أرقاما قياسية بعد ساعات من عرضها

"هذه أمريكا" أغنية جديدة حطمت أرقاما قياسية في نسبة المشاهدات على موقع يوتيوب، بعد ساعات من نشرها على الموقع.

وحققت أغنية "هذه أمريكا" (This Is America) "أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد حوالي 13 ساعة على نشرها.

تتناول الأغنية قضايا العنصرية والجرائم في الولايات المتحدة، فضلا عن جرائم الشرطة في تعاملها مع السود.

أدى الأغنية دونالد غلوفر، وهو ممثل صوت وكاتب سيناريو من ذوي البشرة السمراء.

Donald Glover takes a shot at American violence in the breathtaking, horrifying video for “This Is America”: https://t.co/3N1zSIPvwk pic.twitter.com/xdZRKYx1Nr — Slate (@Slate) May 6, 2018

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في معدل جرائم الاغتصاب على مستوى العالم، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Wonderslist الأمريكي.

كما تعتبر أمريكا أكثر دول العالم معاناة في ما يتعلق بظاهرة انتشار الأسلحة الشخصية، ويثار جدل منذ فترة حول مدى شرعية امتلاك أسلحة شخصية.