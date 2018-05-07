وسائل إعلام: ستالون يبدأ تصوير الجزء الخامس من "رامبو"

يستعد الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، لبدء تصوير "رامبو 5"، الذي يحكي قصة جندي أمريكي شارك في حرب فيتنام.

سبوتنيك . ويدرس ستالون الآن سيناريو الفيلم، ومن المقرر بدء التصوير في بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وسيكون منتج الفيلم، آفي ليرنر، الذي أنتج الجزء الرابع من القصة، بحسب ما نقلته "ديد لاين"

ويتم اختطاف ابنة أحد أصدقاء رامبو، في الموسم الخامس، ويغادر البطل إلى المكسيك، وحالما يعبر رامبو الحدود، يدخل فوراً في مواجهة مع واحدة من أكثر العصابات المكسيكية وحشية.

وأصدر أول موسم من فيلم "رامبو" عام 1982، وبعد ذلك تم تصوير ثلاثة أجزاء أخرى، في كل من الأعوام التالية، 1985 و1988 و2008.