بعد غياب... فضل شاكر يعود إلى الغناء بمسلسل رمضاني

عاد المطرب اللبناني، فضل شاكر إلى الغناء، بعد غياب عن الساحة الفنية لسنوات، من خلال مسلسل سيعرض خلال شهر رمضان.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الفنية، "العدل جروب"، على "فيسبوك"، أن فضل شاكر سيغني تتر أحدث مسلسلات الممثلة المصرية يسرا، "لدينا أقوال أخرى".

ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة يسرا ونجلاء بدر وشيرين رضا، وهو من تأليف خالد أبو بكر وأمين جمال وعبد الله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي، ومن إنتاج "العدل جروب"، وسيعرض في رمضان على عدد من القنوات العربية.

يذكر أن فضل شاكر، طرح في الأول من أبريل/ نيسان، أغنية جديدة، تحمل اسم "ليه الجرح"، والتي قدمها ضمن اللقاء الذي أجرته قناة "الجديد" اللبنانية معه مؤخرا، وأذيع الخميس 29 مارس/آذار.

وغرد شاكر لجمهوره:"نلتقي قريبا".

وأعلن فضل شاكر اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.