سونام كابور تضع الحنة قبل زفافها على مصمم أزياء (صور+فيديو)

تستعد الممثلة الهندية، سونام كابور، لحفل زفافها على مصمم الأزياء الهندي، أناند أهوجا، في واحد من الاحتفاليات التي تحظى باهتمام وسائل الإعلام الهندية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات من تحضير سونام كابور لحفل زفافها، الذي يقام غدا الثلاثاء، في مومباي، وذلك بقضائها لـ "ليلة السانقيت" أو "ليلة الزفاف".

وتظهر سونام كابور في بعض الصور والفيديوهات وهي ترقص في ليلة الحنة، وفي أخرى وهي تزين يديها وقدميها بالحنة.

A post shared by Pageant Mirror 🇮🇳 (@pageant.mirror) on May 7, 2018 at 11:37am PDT

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وسونام كابور من مواليد 9 يونيو/حزيران عام 1985، وولدت في كابور كيمبر في مومباي، وهي الابنة الكبرى لنجم بوليوود أنيل كابور، ولديها ثلاثة إخوة.

A post shared by Sonam Weds Anand (@sonamkishaaadi) on May 6, 2018 at 8:30pm PDT

ودرست سونام كابور العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة شرق لندن، وتجيد التحدث باللغات الإنجليزية والهندية والبنجابية والمراثية.

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وبدأت سونام كابور حياتها في بوليوود، في فيلم "ساواريا"، كما نالت شهرة من مشاركتها في عروض الأزياء والمجلات، مثل مجلة "جي كيو إنديا"، وهي النسخة الهندية من المجلة العالمية "جي كيو".

وأناند أهوجا، خطيب سونام كابور، فهو مصمم أزياء معروف مالك ماركة الملابس الشهيرة "بان"، كما أن كابور ارتدت تصميماته وظهرت بها في العديد من المهرجانات والمناسبات الدولية الهامة.