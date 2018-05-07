الشرطة الأمريكية تتحفظ على طفلتين سعوديتين

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، صدر قرار المحكمة بإيواء الطفلتين من جانب قسم حماية الطفل في الولاية.
ونشبت مشاجرة بين الزوج رامي عبد الرحمن الصبحي وزوجته أميرة سالم الغامدي، وقام الزوج بضرب زوجته والاعتداء بدنيا عليها، لتقوم الزوجة بإبلاغ الشرطة.
وحاولت الشرطة الاطمئنان على وضع الزوجة والطفلتين عقب اعتقال الزوج، إلا أن السيدة رفضت التعاون مع السلطات، الأمر الذي أثار شكوكا لدى المحققين من احتمالية حول نية الأم والأب إرسال الطفلتين إلى السعودية.
وعلِم المحققون أن الزوج يخطط مع زوجته للمغادرة إلى السعودية، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتسليم الطفلتين لسلطات الولاية.
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