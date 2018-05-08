كلب يجبر سيدة البرازيل الأولى على القفز في بحيرة (صور)

ووفقا لموقع "BBC"، قفزت مارسيلا في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها "بيكولي"، وهو من نوع جاك راسل، في محنة داخل المياه.
ونتيجة الحادث فقد تم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الحراسة بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 أبريل/نيسان الماضي.
وترجع أحداث الواقعة عندما كانت مارسيلا تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة ولكنه لم يستطع الخروج من البحيرة، فقامت بإنقاذه بعفوية شديدة مخاطرة بحياتها.
Falar sobre primeira infância é sempre refletir sobre o futuro de um país! Tive a felicidade de compartilhar esse tema ao lado do @micheltemer, do presidente da Colômbia, @juanmanuelsantos, do ministro Osmar Terra, de especialistas, de representantes de estados e municípios brasileiros e de convidados de diversos países. Certamente esse encontro, promovido pelo @desenvolvimentosocial, será muito enriquecedor para os gestores estaduais do Programa Criança Feliz.
ويملك الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وعائلته كلبان "بيكولي" و"ثور".
ويشتهر الكلب "ثور" وهو من فصيلة "غولدن ريتريفرز"، بأنه يقاطع الكثير من اجتماعات السيدة البرازيلية الأولى.
وتحذر الجمعية البريطانية لرعاية الحيوانات الناس "بألا يعرضوا حياتهم للخطر خلال محاولتهم إنقاذ حيوان من الغرق".
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