كلب يجبر سيدة البرازيل الأولى على القفز في بحيرة (صور)

قال مسؤولون في القصر الرئاسي، إن سيدة البرازيل الأولى مارسيلا تامر قامت بالقفز في بحيرة لإنقاذ كلبها بعدما سقط فيها ولم يستطع الخروج منها.

ووفقا لموقع "BBC"، قفزت مارسيلا في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها "بيكولي"، وهو من نوع جاك راسل، في محنة داخل المياه.

ونتيجة الحادث فقد تم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الحراسة بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وترجع أحداث الواقعة عندما كانت مارسيلا تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة ولكنه لم يستطع الخروج من البحيرة، فقامت بإنقاذه بعفوية شديدة مخاطرة بحياتها.

ويملك الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وعائلته كلبان "بيكولي" و"ثور".

ويشتهر الكلب "ثور" وهو من فصيلة "غولدن ريتريفرز"، بأنه يقاطع الكثير من اجتماعات السيدة البرازيلية الأولى.

وتحذر الجمعية البريطانية لرعاية الحيوانات الناس "بألا يعرضوا حياتهم للخطر خلال محاولتهم إنقاذ حيوان من الغرق".