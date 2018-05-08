"كل شيء على وشك التغير"... ميزة جديدة من "واتسآب"

وأضاف "واتسآب" مؤخرا دعما لتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بموقعي "إنستغرام" و"فيسبوك" من داخله، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وتعد الميزة الجيدة هي جزء من أحدث إصدار من تحديث "واتسآب" لهواتف "آيفون" فقط، والذي تم طرحه أمس الإثنين 7 مايو/ أيار الجاري، بينما مازالت غير متوافرة على هواتف "أندرويد".
كذلك يوفر أحدث إصدار من "واتسآب"، القدرة على إضافة وإلغاء امتيازات المسؤول من المستخدمين الآخرين في دردشة جماعية، كما يعطي المدراء القدرة على تعديل الموضوع والوصف والأيقونة الخاصة بالدردشة السارية.
Facebook and Instagram videos can now be played in WhatsApp https://t.co/kQG5WBKQXw pic.twitter.com/zK1cVQSYPk— Eyetro Digital (@eyetrodigital) May 8, 2018
يذكر أن تطبيق "واتسآب" سمح لمستخدميه بتشغيل مقاطع فيديو "يوتيوب" بداخل المحادثة.
و"واتسآب" هو أحد تطبيقات موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
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