تخطى "واتسآب"... تعرف على التطبيق الأكثر تحميلا في العالم

لم يكن التطبيق الذي هيمن على تحميلات هذا العام تطبيقا متوقعا.

إذ كانت شبكة "Douyin" الاجتماعية الصينية المتخصصة في الموسيقى أكثر تطبيقات نظام iOS تحميلا خلال الربع الأول من عام 2018، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث الأمريكية Sense Tower.

وتخطى التطبيق، الذي طورته شركة يونيتورن بايت آبانس، التي تتخذ من بكين مقرا لها، تطبيق واتساآب في عدد مرات التنزيل، وبحسب موقع Quartz المختص في أخبار التقنية.

The world's most popular iPhone app isn't Facebook or WhatsApp — Quartz https://t.co/owF8Fi8zrU — iPhone fan clubs (@iPhonefanclubs) May 8, 2018

ووصل عدد التحميلات أكثر من 45 مليون عملية في جميع أنحاء العالم خلال فترة الثلاثة أشهر.

ويمثل التطبيق شبكة اجتماعية تهتم بالموسيقى، ويعرف خارج الصين باسم "تيك توك". وتم إطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2016، ويتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة ما يصل إلى 15 ثانية من صور السيلفي مع موسيقى وتأثيرات مختلفة.