نجمات هوليوود يتألقن كـ"أجساد سماوية" في حفل "ميت غالا" (صور)

وحمل حفل "Met Gala" هذا العام عنوان "أجسام سماوية: الأزياء والمخيلة الكاثوليكية"، والذي يستعرض تأثير الأديان على عالم الموضة بشكل عام.
وفي المقابل، أطلت العديد من نجمات هوليوود في الحفل، في هيئة آلهة وملائكة، ونجوم موسيقى روك كاثوليكية، فارتدت المطربة الأمريكية كاتي بيري زي ملاك، بينما وقفت المطربة الأمريكية ريهانا، أمام عدسات المصورين، وهي في هيئة بابا الفاتيكان.
كما حضر الحفل، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، والمطربة الأمريكية مايلي سايرس، وعارضة الأزياء الأمريكية كيت أبتون، والممثل الأمريكي جاريد ليتو، والمطربة الأمريكية، مادونا، والمطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، والمطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز.
وفي الإمكان مطالعة باقي أناقة نجمات حفل "ميت غالا 2018" بالضغط على هذا الرابط.
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