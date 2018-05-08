نجمات هوليوود يتألقن كـ"أجساد سماوية" في حفل "ميت غالا" (صور)

اتسمت موضة حفل "ميت غالا" هذا العام، الذي أقيم الإثنين 7 مايو/ أيار، في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بالأجواء الدينية للمرة الأولى؛ وغطت الصلبان المرصعة بالجواهر والحجاب وأغطية الرأس السجادة الحمراء.

وحمل حفل "Met Gala" هذا العام عنوان "أجسام سماوية: الأزياء والمخيلة الكاثوليكية"، والذي يستعرض تأثير الأديان على عالم الموضة بشكل عام.

وفي المقابل، أطلت العديد من نجمات هوليوود في الحفل، في هيئة آلهة وملائكة، ونجوم موسيقى روك كاثوليكية، فارتدت المطربة الأمريكية كاتي بيري زي ملاك، بينما وقفت المطربة الأمريكية ريهانا، أمام عدسات المصورين، وهي في هيئة بابا الفاتيكان.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID المطربة الأمريكية كاتي بيري في حفل "2018 Met Gala" في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018

كما حضر الحفل، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، والمطربة الأمريكية مايلي سايرس، وعارضة الأزياء الأمريكية كيت أبتون، والممثل الأمريكي جاريد ليتو، والمطربة الأمريكية، مادونا، والمطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، والمطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI المطربة الأمريكية سيلينا غوميز في حفل "ميت غالا 2018", 7 مايو/أيار 2018

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID المطربة الأمريكية ريهانا في حفل "ميت غالا 2018", 7 مايو/أيار 2018

© REUTERS / CARLO ALLEGRI عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد في حفل "ميت غالا 2018", 7 مايو/أيار 2018

وفي الإمكان مطالعة باقي أناقة نجمات حفل "ميت غالا 2018" بالضغط على هذا الرابط.