على غرار "مسرح مصر"... انطلاق "مسرح السعودية" (صور+فيديو)

بعد نجاح تجربة "مسرح مصر"، للممثل المصري أشرف عبد الباقي، خلال السنوات الماضية، أطلق مؤخرا مشروع "مسرح السعودية"، والذي لاقى إقبالا كبيرا من جانب السعوديين.

و"مسرح السعودية" تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للثقافة السعودية، وهي من إخراج السوداني، سعيد حامد، الذي أخرج أفلاما شهيرة، منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

ويشارك في بطولة عروض "مسرح السعودية"، 50 شابا وفتاة من السعودية، والذين شارك أشرف عبد الباقي في اختيارهم خلال 10 أيام فقط، من بين 2000 متقدم يرغبون في المشاركة.

وقدم "مسرح السعودية" حتى الآن 5 عروض مسرحية، شهدت إقبالا كثيفا من جانب الجمهور في السعودية، بحسب صحيفة "عكاظ"، وهي "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول السيدات" و"مثلث برمودا" و"الاسكيمو" و"بيت الأشباح".

وتتراوج أسعار تذاكر عروض "مسرح السعودية" بين 30 و40 و50 ريال سعودي، وتعرض الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

على #مسرح_السعودية

كل خميس وجمعة وسبت

مسرحيات متجددة

و متنوعة تنتظركم

تباع التذاكر في

فروع فيرجن ميقا ستور

أو على الرابط التالي https://t.co/dhKOPe0Dvb pic.twitter.com/Rcr3XWHbNK — مسرح السعودية (@masra7alsaudia) April 30, 2018

وأكد أشرف عبد الباقي، أن العروض ملتزمة بعدم التعرض بثالوث "السياسة والدين والجنس"، مع الالتزام بتقديم رسالة هادفة في كل عرض مسرحي.

#مسرح_السعودية استمتعنا بعرض مسرحي أكثر من رائع لفرقة مسرح السعوديه إبداع كوادر سعوديه بأداء أكثر من رائع و عرض مشرف و لائق لحضور العائلات شكرا على المجهود و بالتوفيق pic.twitter.com/LDusgtzOWR — thamer (@HdTamer) April 28, 2018

ونفى عبد الباقي إن كانت عروض "مسرح السعودية" تحتوي على خروج عن النص، موضحا أنه وفريقه يعتمدون على "الارتجال"، وأشار إلى أنها مادة تدرس في جميع معاهد التمثيل في العالم، وأنه في السعودية، يهدف إلى تقديم محتوى يمكن العائلات السعودية من الاستمتاع بالأعمال بكل أريحية وثقة، مع ما يلائم المعايير الاجتماعية.