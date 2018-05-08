ابن سلمان وبوتين والسيسي ضمن أقوى شخصيات في العالم

اندرج كلا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 75 شخصية في العالم لعام 2018.

وصنفت مراكز الشخصيات العالمية، بناءا على 4 مؤشرات، وهي عدد الأشخاص الذي يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها الشخصية، وتعدد أوجه نفوذها، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان يتصدر قائمة مجلة "تايم" لاختيار شخصية العام

وجاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، في المركز الثاني في القائمة ، التي ضمت زعماء دول ورجال أعمال، وصناع قرار، والذي أشارت المجلة إلى "أنه احتل الصدارة لأربعة أعوام متتالية لم يسبق لها مثيل، وظل يحكم روسيا منذ مايو/أيار 2000، وأعيد انتخابه هذا العام لفترة ولاية رابعة، بحصوله على 77% من الأصوات، والذي يعد أكبر هامش فوز لأي مرشح للمنصب منذ سقوط الاتحاد السوفيتي".

فيما احتل ابن سلمان ضمن أقوى 10 شخصيات في القائمة، وتحديدا في المركز الثامن، وذلك لأنه "أطلق "حملة لمكافحة الفساد، والتي تسببت في إلقاء القبض على العديد من السعوديين، وإجبارهم على تسليم ثرواتهم"، كما قالت في عددها.

وتنبأت المجلة العالمية، بأن ولي العهد السعودي، سيشكل نقطة الارتكاز التي تنتقل حولها الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط للجيل القادم.

#Putin: While changing with the world, we should not break away from our own roots, our own history and multinational culture. We have learned to uphold our interests and revived pride in our homeland @Russia🇷🇺 and our traditional values.



➡️ https://t.co/oC8kCXXDnJ pic.twitter.com/SAbsKUGjfZ — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 7, 2018

وتصدر قائمة مجلة "فوربس" لأقوى الشخصيات في العالم، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "وهو الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وتصدر المشهد السياسي في الصين، بعدما أجرت تعديلات دستورية في مارس/آذار، لتبقيه رئيسا للبلاد مدى الحياة، كما أنه يتمتع بكاريزما لم تشهدها الصين منذ رحيل الزعيم ماو تسي تونغ في سبعينيات القرن الماضي".

بينما جاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المركز الثالث بالقائمة، والذي ذكرت المجلة أنه "وعلى الرغم من نجاحاته المحدودة، بسبب فضائحه، وخضوع إدارته للتحقيق، إلا أنه يظل قائد أعظم قوة اقتصادية وعسكرية في العالم".

وكان المركز الرابع، من نصيب مستشارة ألمانيا، أنجيلا ميركل، والمركز الخامس من نصيب جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في المركز 12، ورئيس شركة "أبل" التكنولوجية الأمريكية، تيم كوك، في المركز 24، ومؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربرغ في المركز 13.

French President Emmanuel Macron says France, Germany, and the UK regret Trump's decision to pull out of the #IranDeal



Live reaction: https://t.co/qCmhl1H8Ik pic.twitter.com/vgE77GxPvs — BBC News (World) (@BBCWorld) May 8, 2018

وجاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في المركز 36 في القائمة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد في المركز 43، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في المركز 45، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن في المركز 54، بينما جاء الرئيس السوري، بشار الأسد في المركز 62، وزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي في المركز 73.