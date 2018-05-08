"خرائط غوغل" تكشف وجود كائنات "فضائية" في الصحراء المصرية

تكشف خدمة التصوير بالأقمار الصناعية العديد من ألغاز العالم، بما في ذلك الأشباح والكائنات الفضائية وغيرها.

وكانت مجموعة من اللقطات المأخوذة من الصحراء شرق القاهرة، من بين أحدث وأكثر اللقطات غرابة، بحسب صحيفة The Daily Star البريطانية.

وتدعي قناة على موقع يوتيوب تحمل اسم "SecureTeam10" أن العلامات الغريبة في الصورة هي بقايا مباني كائنات فضائية.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي حقق مشاهدات وصلت لأكثر من مليون مشاهدة، بنية مدببة تشبه المقص المفتوح. ويحاط الهيكل أيضًا بعدد من الدوائر.

يقول الراوي الأمريكي، تايلر غلوكنر:

بعض الأشخاص يقولون إنه ربما يكون مدخل قاعدة عسكرية سرية، أو ربما محطة للدبابات أو المدفعية.

وأضاف: "لكنني لست متأكدة من ذلك. يبدو أن هناك بعض رموز الماسونية عند هذه البنايات، ولم أشاهد أبدًا أي هياكل مشابهة لها".

ويضيف أنه يبدو أن هذه الهياكل تتجه إلى عمق الأرض.

وكتب مستخدمي يوتيوب على مقطع الفيديو عدد كبير من التعليقات تتعلق بنظريات حول أصول البناء، بدءا من قاعدة سرية إلى مصنع للطاقة الشمسية وغيرها من التفسيرات.

وكتب أحد المستخدمين، يدعى "جين بي": "تحتوى كل دائرة على ثلاثة مداخل وجميعها فريدة من نوعها".

وأضاف مستخدم آخر يحمل اسم "سوبر غروفر": "من الواضح أنها قاعدة لكائنات فضائية".

وكتب لونغ شادو أيضا: "الغريب، ليس هناك حقا أي طرق أو ممرات لمركبات أو شاحنات تؤدي إلى المداخل".