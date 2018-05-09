"تاكسي الفضاء"... اتفاق تاريخي غير مسبوق

في اتفاق هو الأول من نوعه في التاريخ، تعاقدت وكالة "ناسا" للفضاء الأمريكية، مع شركة "أوبر" الأمريكية للنقل الخاص، بشأن تخصيص سيارات أجرة في السماء فوق المدن الأمريكية.

وقالت "ناسا"، أمس الثلاثاء 8 مايو/أيار الجاري، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ستبدأ عمليات محاكاة لما يسمى بمركبات "التنقل في المناطق الحضرية"، والتي تشمل أيضا طائرات بدون طيار، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي تقيم فيه "أوبر" قمتها السنوية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تجمع من خلالها قادة التكنولوجيا والنقل، من أجل مناقشة مستقبل الطيران المدني.

وتقول "ناسا" إن الهدف من اتفاقيتها مع "أوبر"، هو إنشاء شبكة للنقل، تسمح للمستخدمين باستقلال طائرات صغيرة، تنقلهم بطائرات صغيرة، مثلما الحال بالنسبة لاستخدامهم لسيارات على الأرض، بواسطة تطبيق "أوبر" عبر الهواتف الذكية.

The Uber Elevate Summit has begun! Join us here for live streams of programming including a fireside chat with Dr. Jaiwon Shin, and panels featuring @NASAaero experts→https://t.co/PeofejuTS5 #Elevate18 pic.twitter.com/dCtwjbqVAd — NASA Aeronautics (@NASAaero) May 8, 2018

وتقول وكالة الفضاء، إنه من المقرر أن تجري عمليات محاكاة للطيران بطائرات "أوبر" الصغيرة، بداخل مطار دالاس فورت وورث الدولي.