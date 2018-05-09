أخيرا… واتسآب يقدم حلا جديدا لأكثر مشاكل التطبيق إزعاجا

وطورت الشركة ميزة "تقييد المجموعات" أو ما يسمى بـRestrict Group، التي تسمح للمشرفين بإرسال الرسائل فقط، بحسب صحيفة Express البريطانية.

ويعاني مستخدمو واتسآب من تلقي عدد لا حصر له من الإخطارات التي تتدفق على أجهزتهم عندما الاشتراك في محادثة جماعية، إذ يكون تدفق الرسائل مزعج للغاية، لكن يبدو أن واتسآب سيسمح قريباً بإنهاء هذا الكابوس.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، إذا أراد شخص ما إضافة شيء إلى المحادثة، فيمكنه الاتصال بالمشرف المسؤول، وسيتمكن أي شخص آخر يكون جزءًا من المحادثة من قراءة هذه الملاحظات دون الرد عليها.

يذكر أن واتسآب قد أعلن، إلى جانب هذا التحديث الأخير، عن الكثير من الميزات الجديدة الأخرى التي ستأتي في خدمة الرسائل الفورية الشهيرة بما في ذلك الملصقات الجديدة.

وقد تم رصد الميزة الجديدة في تحديث إصدار 2.18.210 من واتسآب الذي تم إرساله إلى برنامج Google Play Beta.