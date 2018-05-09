علاج جديد للصلع

توصل مجموعة من الباحثين إلى اكتشاف علاج جديد محتمل للصلع باستخدام دواء يستخدم في الأساس لعلاج هشاشة العظام.

ويعتبر "نمو الشعر المعزز" أحد الآثار الجانبية لدواء "سيكلوسبورين آيه"، المستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

Potential new cure found for baldness — BBC News https://t.co/31pKrd53hV pic.twitter.com/VQLHHBjjS2 — WPost (@WPostbrk) May 8, 2018

ووجد الباحثون أنه يثبط بروتين"SFRP1"، الذي يمنع جزيئات حيوية في نمو العديد من الأنسجة، بما في ذلك الشعر.

ويستخدم العلاج الجديد دواء آخر، يسمى Way-316606، تم تصميمه لمنع بروتين "SFRP1" كعلاج لهشاشة العظام.

يقول الدكتور ناثان هوكشو، القائم على الدراسة، إنه يمكن أن

يحدث فارقا حقيقيا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر.

يذكر أنه يتوفر حاليا دواءان فقط لعلاج الصلع، وهما "نوكسيديل"، للرجال والنساء، ودواء "فيناسترايد"، للرجال فقط

وكلاهما له آثار جانبية ولا يعد فعال دائمًا، لذا يلجأ المرضى غالبًا لجراحة زراعة الشعر بدلاً من ذلك.

وقال الدكتور هوكشو لبي بي سي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لمعرفة ما إذا كان العلاج فعالا وآمنا في البشر.