"الرسائل المفخخة" في واتسآب... تدمر هاتفك وتفسد يومك

تلقى مستخدمو تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" تحذيرا عن مجموعة جديدة من "الرسائل المفخخة" التي تتسبب في تعطيل الهواتف الذكية.

ويتم تداول هذه الرسائل عبر التطبيق، وتأتي في نوعين، أحدهما يقول: "هذا مثير للغاية!" وبعد ذلك وجه مبتسم وكلمة "إقرأ المزيد". ويؤدي الضغط على "قراءة المزيد" إلى توقف الهاتف عن العمل، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

Warning over WhatsApp 'text bomb' that could crash your phone https://t.co/ueuA8BGfcy — Daily Mail Online (@MailOnline) May 8, 2018

والنوع الثاني تحتوي الرسائل فيه على "نقطة سوداء" بالإضافة إلى كلمات "إذا ضغط على النقطة السوداء، فسيتم تعليق حسابك على تطبيق واتسآب". ويؤدي الضغط فوق النقطة السوداء إلى حدوث أعطال.

يقول أحد مستخدمي موقع Reddit الأمريكي: "بعد استلام الرسالة لا يتوقف تطبيق واتسآب فحسب، بل يتعطل نظام الهاتف بأكمله، وحينها يجب على إعادة تشغيل هاتفي".