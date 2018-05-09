سيارة "أوبر" الطائرة تحلق في السماء خلال عامين.. إليك مميزاتها

كشفت شركة سيارات الأجرة العالمية "أوبر" (UBER) النقاب عن نموذج أولي جديد لسيارات الأجرة الطائرة في مؤتمر مؤتمر Elevate بمدينة لوس أنغلوس الأمريكية.

وعرضت الشركة نماذج تصميم سيارات "Uber Air" المصممة ما يصل إلى أربعة أشخاص في سماء المدن المزدحمة، بحسب صحيفة Express البريطانية.

Uber flying car could take to the skies within TWO YEARS | The Locu… pic.twitter.com/crDWrRrYvG — The Locus (@thelocuspost) May 9, 2018

وتخطط الشركة لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة في أقل من عامين وذلك بداية عام 2020، وتأمل الشركة أن تكون السيارات الجديدة ذاتية القيادة في غضون 10 سنوات.

ومن المقرر أن تعتمد السيارات الجديدة على سلسلة من "المحطات السماوية" الثابتة حول المدن الرئيسية والتي ستكون بمثابة نقطة التقاط وتحميل.

يقول رئيس العمليات الطيران في أوبر، ستان سوينتيك، إن الموانئ ستُبنى "حيث يبدأ عملائنا في ارتياد السيارة وكذلك في أماكن وصولهم".

وبحسب الشركة، ستكلف الرحلة على متن سيارات الأجرة المستقبلية أقل من دولارين لكل ميل.

وستعمل بطريقة مشابهة لنظام Uber الحالي، حيث ينطلق العملاء من خلال التطبيق، ومع ذلك، يجب التخطيط للرحلات قبل ساعة على الأقل.