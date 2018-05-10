4 طرق لمعرفة ما إذا قام شخص بحظرك على "واتسآب"

يستخدم تطبيق "واتسآب" حول العالم أكثر من 1.5 مليار شخص، ما يجعل منه التطبيق الأكثر شعبية في العالم.

ويعمل التطبيق من خلال قائمة الأسماء الموجودة في هاتف المستخدمين، لكن قد يواجه بعض المستخدمين في يوم من الأيام "الحظر" من قبل أحد الأشخاص، في هذا التقرير نستعرض كيفية معرفة حدوث حظر على واتسآب، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

BLOCKED OUT — How do you know if someone blocked you on WhatsApp and is there a way to check? THINK you've been blocked by someone on WhatsApp? Here are things you need to check to find out. https://t.co/wcIE3d6GD3 — ZAQS Tech News (@ZaqsTech) May 9, 2018

اكتشاف الحظر

هناك بعض الطرق السريعة للتحقق من ذلك:

1- لم يعد بإمكانك معرفة آخر مرة استُخدم فيها التطبيق "Last ٍSeen" أو مشاهدة المستخدم "أونلاين" في نافذة "الدردشة".

2- لا ترى تحديثات صورة الملف الشخصي.

3- تظهر علامة مشاهدة واحدة عند إرسال أي رسائل إلى جهة الاتصال.

4- عدم التمكن من إجراء أي مكالمات على الرقم.

© AP Photo / Karly Domb Sadof "الرسائل المفخخة" في واتسآب... تدمر هاتفك وتفسد يومك

وفي الحقيقة، لا يمكن معرفة الحظر على وجه التأكيد. فحتى إذا حظرت شخصًا ما على تطبيق واتسآب، فستظل محادثاتك القديمة موجودة في التطبيق، لكن هذه الطرق الأربع ترجح بنسبة كبيرة للغاية إنه تم حظر المستخدم.

وتقول شركة "واتسآب" إنه جعل ذلك غامضا عن عمد من أجل حماية خصوصية الأشخاص.

لكن ماذا عن اختفاء صورة المستخدم؟

إذا كانت صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال لا تظهر، فربما يرجع السبب في ذلك إلى أنه إما غيّر إعدادات الخصوصية إلى "لا أحد" أو إلى "جهات الاتصال". وجرى حذفك من قائمة الأسماء.