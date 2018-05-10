صدمة لفضل شاكر بعد طرح أولى أغنياته منذ اعتزاله الفن

بعد يوم من طرح أغنية "شبعنا من التمثيل" على "يوتيوب"، أعلنت "العدل جروب" في بيان رسمي، أنه تقرر حذف الأغنية من تتر المسلسل، "احتراما وتقديرا للشعب اللبناني وجيشه الباسل".
وتابعت: "فلما علمنا أن مشكلته لم تحل، وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني، ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها، فإننا احتراما لمشاعر الأخوة في لبنان، قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر، ولن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا".
واختتمت شركة "العدل جروب"، بيانها، بالتأكيد على أنها "تكن وتحترم كل المشاعر، وليس في نيتها إلا الفن والانتصار له. وهذا ما هو معروف عنها طوال مشوارها الفني".
وأكد شاعر الأغنية، مدحت العدل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم" المصرية، أمس الأربعاء 9 مايو/ أيار، أنه تم اختيار فضل شاكر لأداء الأغنية، لاعتبارات فنية بحتة، "لاسيما أن هذا اللحن لن يستطيع أحد أن يؤديه بدقة شاكر الصوتية والفنية".
وأضاف أن فريق العمل بأي مسلسل ليس من دوره التنقيب عن الملف الجنائي للمطرب.
من جانبه، اكتفى فضل شاكر بالتعليق على حذف أغنيته من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على كل حال".
الحــمـدلله عــلى كــل حــال.— فضل شاكر (@fadel_chaker) May 10, 2018
بينما شارك بيان شركة "العدل جروب"، عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب معه: "هذا ما يؤلمني في حياتي".
وعبرت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن تضامنها مع شركة "العدل جروب"، بحذف أغنية فضل شاكر من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأشارت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها تحترم القرار.
Respect pic.twitter.com/jo7dCU7Rpq— CAROLE SAMAHA 🔴 (@CAROLE_SAMAHA) May 10, 2018
ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة يسرا ونجلاء بدر وشيرين رضا، وهو من تأليف خالد أبو بكر وأمين جمال وعبد الله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي، ومن إنتاج "العدل جروب"، وسيعرض في رمضان على عدد من القنوات العربية.
وأعلن فضل شاكر اعتزاله الفن بشكل نهائي عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)