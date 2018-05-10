صدمة لفضل شاكر بعد طرح أولى أغنياته منذ اعتزاله الفن

تفاجأ المطرب اللبناني فضل شاكر، من قرار شركة "العدل جروب" للإنتاج الفني، بحذف أغنيته من تتر أحدث مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، من بطولة الممثلة المصرية يسرا.

بعد يوم من طرح أغنية "شبعنا من التمثيل" على "يوتيوب"، أعلنت "العدل جروب" في بيان رسمي، أنه تقرر حذف الأغنية من تتر المسلسل، "احتراما وتقديرا للشعب اللبناني وجيشه الباسل".

© Photo / YouTube/ El Adl Group فضل شاكر يغني "شبعنا من التمثيل" في أول عودة فنية (فيديو)

وقالت "العدل جروب" في بيانها: "تعلن شركة "العدل جروب" شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظًرا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان، والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا، كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة، وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية".

وتابعت: "فلما علمنا أن مشكلته لم تحل، وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني، ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها، فإننا احتراما لمشاعر الأخوة في لبنان، قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر، ولن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا".

واختتمت شركة "العدل جروب"، بيانها، بالتأكيد على أنها "تكن وتحترم كل المشاعر، وليس في نيتها إلا الفن والانتصار له. وهذا ما هو معروف عنها طوال مشوارها الفني".

وأكد شاعر الأغنية، مدحت العدل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم" المصرية، أمس الأربعاء 9 مايو/ أيار، أنه تم اختيار فضل شاكر لأداء الأغنية، لاعتبارات فنية بحتة، "لاسيما أن هذا اللحن لن يستطيع أحد أن يؤديه بدقة شاكر الصوتية والفنية".

وأضاف أن فريق العمل بأي مسلسل ليس من دوره التنقيب عن الملف الجنائي للمطرب.

من جانبه، اكتفى فضل شاكر بالتعليق على حذف أغنيته من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على كل حال".

الحــمـدلله عــلى كــل حــال. — فضل شاكر (@fadel_chaker) May 10, 2018

بينما شارك بيان شركة "العدل جروب"، عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب معه: "هذا ما يؤلمني في حياتي".

وعبرت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن تضامنها مع شركة "العدل جروب"، بحذف أغنية فضل شاكر من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأشارت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها تحترم القرار.

ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة يسرا ونجلاء بدر وشيرين رضا، وهو من تأليف خالد أبو بكر وأمين جمال وعبد الله حسن وإبراهيم محسن، ومن إخراج محمد علي، ومن إنتاج "العدل جروب"، وسيعرض في رمضان على عدد من القنوات العربية.

وأعلن فضل شاكر اعتزاله الفن بشكل نهائي عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.