قبل أيام من زفافها... طرح تمثال شمعي لميغان ماركل (صور+فيديو)

أزاح متحف "مدام توسو" في العاصمة البريطانية لندن، النقاب عن تمثال من الشمع لميغان ماركل، في الوقت الذي تستعد فيه للاحتفال بزواجها من الأمير هاري.

ويظهر تمثال ميغان ماركل، وهي مرتدية فستانا أخضر اللون، وتضع خاتم خطوبتها، وتم وضع التمثال إلى جانب تمثال خطيبها الأمير هاري، والذي تم تحديثه بإضافة اللحية له.

وسيتم عرض تمثال شمع ميغان ماركل لزوار المتحف، قبل يوم من الزفاف الملكي، في 19 مايو/ أيار الجاري.

وأعلن متحف "مدام توسو" عن مفاجأة، وهي سماحه لكل من يحمل اسم هاري وميغان بالدخول مجانا إليه، ولكن في يوم الزفاف فقط.

Madame Tussauds has unveiled its new Meghan Markle wax statues in London and New York. Each statue cost roughly $204,000 to create. https://t.co/cklj5NKzIB pic.twitter.com/M2Z291tv46 — CNN (@CNN) May 10, 2018