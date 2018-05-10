رامز جلال يطرح ثاني إعلان لبرنامجه الجديد في رمضان

طرح الفنان المصري رامز جلال، ثاني إعلان لبرنامجه الجديد للمقالب، "رامز تحت الصفر"، قبل عرضه خلال شهر رمضان.

وعكس الإعلان الأول، الذي يظهر رامز جلال فيه بين دب ونمر وسط الثلوج، فإنه يطل في الإعلان الجديد بمفرده، وهو ممسك بفانوس رمضان.

A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac) on May 9, 2018 at 1:10pm PDT

وتلقى رامز جلال التهنئة من عدد من أصدقائه الفنانين، وهم الممثلة المصرية، منى زكي، والممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي.

مبروك يا رامز — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 10, 2018

وأعلنت قناة "إم بي سي مصر" مؤخرا، أنها لن تعرض الإعلان الترويجي للبرنامج (البرومو) إلا قبل حلول رمضان بيوم.

وبرر رئيس القناة، محمد عبد المتعال ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنها رغبة إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.

ومن المقرر أن يظهر رامز جلال في ليلة شهر رمضان، مع الإعلامي المصري شريف عامر، من خلال برنامجه "يحدث في مصر"، للإعلان عن كافة تفاصيل ما سوف يقدمه في برنامج "رامز تحت الصفر"، وكذلك الكشف عن البرومو الخاص به، مثلما اعتاد أن يفعل في كل عام.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة قنوات "إم بي سي"، مازن حايك، أن برنامج "رامز تحت الصفر"، تم تصويره في العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر برنامج "رامز تحت الصفر"، هو البرنامج الثامن لرامز جلال في مجال المقالب، بعد برامج "رامز قلب الأسد"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز تحت الأرض".